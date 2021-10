Prolongement de la ligne 12 du métro parisien

Le terminus nord de la ligne 12 est actuellement situé Porte de la Chapelle depuis 1906, a rappelé la RATP. D'un montant de 198,5 millions d'euros, ce prolongement a été financé conjointement par la Région Ile-de-France à hauteur de 95 millions, l'Etat (54,5), la RATP (32,3) et le Conseil général de Seine-Saint-Denis (16,7). Les travaux de l'extension, sur 3,8 km, ont duré cinq ans, dont deux de forage. La nouvelle galerie, à 20 m sous terre en moyenne, fait près de 9 m de diamètre. La vitesse de croisière du tunnelier lors du creusement était de 12 m par jour, a encore indiqué la RATP. Le Nord de la ligne 12 devrait gagner deux autres nouvelles stations, toujours situées à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et baptisées "Aimé Césaire" et "Mairie d'Aubervilliers". Leur entrée en fonction est prévue fin 2017.