Prolongement de la ligne 1 du métro : trois tracés envisagés

Le Conseil du STIF a approuvé le dossier d'objectifs et de caractéristiques principales du projet de prolongement du métro ligne 1. Ces 6,7 km de lignes supplémentaires permettront notamment aux usagers de prendre plus facilement les RER A et E, le T1 et le futur Grand Paris Express. Le budget de l'opération s'élève à 850 millions d'euros. Ce projet de prolongement prévoit trois nouvelles stations : une station dans le secteur des Rigollots - Fontenay-sous-Bois -, une station intermédiaire sur la commune de Montreuil ou de Fontenay-sous-Bois, et une dans le secteur de Val-de-Fontenay. Ces trois variantes seront présentées au public pendant la concertation, du 10 novembre au 10 janvier. Des rendez-vous sont organisés et des documents d'information sont mis à disposition. Tous les habitants et riverains sont invités à donner leurs avis sur ce nouveau prolongement.