Prolongation de Pop Air à La Villette

Vous ne pouvez pas avoir manqué sur les réseaux sociaux ces photos d’une gigantesque piscine de balles en plastique blanches, légèrement éclairées, créant une ambiance féérique... En famille ou entre amis, il est ainsi possible de profiter de l’événement un peu plus longtemps. À la suite de la réussite du “Balloon Museum”, à Rome, le succès est donc également au rendez-vous à Paris.

Une expérience hors norme

Dans le Nord de la capitale, ce sont ainsi plus de 5 000 m² qui ont été installés dans la Grande Halle du Parc. La salle s’est métamorphosée pour inviter le public à vivre une expérience hors norme, au cœur d’œuvres monumentales, à la fois gonflées et colorées. “Pop Air” est ainsi un format innovant et sur-mesure, « dans lequel art, artiste et public coexistent ». Tout un programme… Avec plus d’une dizaine de collectifs et d’artistes en place depuis plusieurs mois, et autant d’œuvres surprenantes à découvrir autour de la bulle, à l’extérieur comme à l’intérieur.



Pop Air est ouvert tous les jours fériés, de 10h à 20h en semaine, et de 9h à 22h le samedi.