Dans le cadre de son 6e appel à projets Initiatives Jeunes Solidaires, le Conseil général a reçu 59 dossiers de candidature impliquant plus de 200 jeunes alto-séquanais âgés de 18 à 30 ans. Onze projets concernent les cinq pays ciblés par la politique de Coopération Internationale du Département : trois au Bénin, trois en Arménie, deux en Haïti et trois au Cambodge.

En raison des conditions d’insécurité actuelles au Mali, les projets proposés dans ce pays ne sont pas éligible pour l’édition 2014. Les 48 autres dossiers concernent le Vietnam, Madagascar, le Pérou, le Sénégal, l’Inde, le Togo, la Bolivie, l’Indonésie, le Burkina Faso, l’Union des Comores, le Costa Rica, le Kenya, le Laos, le Maroc, le Mexique, les Philippines, le Népal et la Tanzanie. Le Conseil général propose une aide financière (jusqu’à 6 000 € dans la limite de 50 % du budget du projet) aux projets lauréats et un accompagnement pour favoriser la mise en œuvre de projets de solidarité internationale durables.