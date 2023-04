Projets d’entreprise : nouvelle année record pour le réseau Initiative France

Au total, le réseau Initiative France a financé et accompagné 25 146 nouveaux entrepreneurs en 2022, dont 8 380 repreneurs, soit une hausse de 7 % sur un an. 56 095 emplois ont été créés ou maintenus par les entrepreneurs soutenus par les 206 associations locales.Cette hausse d’activité de 7 % est largement portée par la hausse de 22 % sur un an des reprises de TPE, mais aussi par une augmentation du nombre de femmes, de jeunes de moins de 30 ans et d’habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui ont franchi les portes des associations en 2022.

« La forte dynamique des transmissions-reprises s’explique principalement par une envie des entrepreneurs de concilier leur projet avec un impact fort sur la vie économique et sociale dans leur territoire. La reprise est aussi une alternative privilégiée par des porteurs de projets qui ont des compétences en gestion et en management mais peuvent craindre de partir d’une page blanche », remarque Guillaume Pepy, président du réseau Initiative France.

La forte dynamique des reprises est particulièrement marquée dans des secteurs structurants de la vie économique et du lien social dans les territoires. Le réseau Initiative France a financé 5 708 commerces, dont 2 089 reprises, et 3 677 hôtels-cafés-restaurants, dont 1 879 reprises. Les repreneurs, qui rachètent totalement ou partiellement le capital d’entreprises existantes, exercent un impact positif immédiat sur la vitalité territoriale en maintenant et créant 4 emplois en moyenne, au moment de la reprise.