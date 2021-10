Projet Voltaire : entraînement d'orthographe gratuit pour les enfants de salariés

Le Projet Voltaire, acteur engagé de la EdTech française et numéro un de la remise à niveau en orthographe, permet à de nombreux d'enfants de combler leurs lacunes en orthographe, grammaire et conjugaison, pour une maîtrise facile et durable de leur expression écrite. Plébiscité par plus de 5 millions de personnes et plus de 5 000 établissements, cet outil en ligne ludique et efficace est accessible à tous, quel que soit le niveau de départ, et s'adapte aussi aux situations de handicap.

Soutenu par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture, il a pris l'initiative de mettre gratuitement à la disposition des employeurs son entraînement en ligne en orthographe et grammaire pour les enfants de chaque salarié, du CE1 à la terminale pendant la période de fermeture des établissements scolaires.

Soutenir les parents salariés et les familles

En cette période de confinement, et d'arrêt des cours, les salariés doivent désormais faire l'école à la maison, tout en menant leur activité professionnelle à distance. Un véritable casse-tête pour lequel les familles se mettent en quête de ressources pédagogiques efficaces, permettant à leurs enfants de rester autonomes, en complément des dispositifs mis en place par les établissements et les acteurs institutionnels de l'éducation pendant le confinement.

Le français, une matière décisive pour réussir sa scolarité

La maîtrise du français est décisive dans le succès de la scolarité des enfants. Selon une étude du CNRS, des progrès en orthographe entraine des progrès dans toutes les autres matières.

Depuis le 13 mars dernier, le Projet Voltaire a mis ses parcours en ligne de remise à niveau en orthographe à disposition des enseignants et responsables pédagogiques pour leurs classes. Il a ainsi décidé d'élargir cette offre solidaire aux enfants des salariés des entreprises et des associations, et à ceux des agents du service public, des services de l'État et des collectivités, contribuant ainsi à assurer la continuité pédagogique des enfants.

Un engagement social fort des employeurs

Pour les employeurs, offrir le Projet Voltaire aux familles est un engagement social, en soulageant les parents de la charge mentale et du temps passé en accompagnement scolaire à la maison, ainsi qu'un engagement fort, en valorisant la maîtrise du français comme clé d'intégration socioprofessionnelle pour les générations futures.