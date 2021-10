Projet de loi Macron : la CCI Paris-IDF alerte sur le risque d'une économie trop administrée

La CCI Paris Ile-de-France salue la finalité du projet de loi « croissance et activité » ; qui vise à dynamiser la croissance économique et la création d'emplois. Elle s'inquiète cependant du risque d'une économie plus administrée et regrette que ce projet ne comporte aucun chiffrage des mesures proposées et laisse de côté les réformes relatives au marché du travail pourtant indispensables à la conduite d'une réforme d'envergure.

Pierre-Antoine Gailly, président de la CCI Paris Ile-de-France