Projet de loi Droit des Femmes

« C'est un combat que je mène depuis ma campagne. L'article 5 du projet s'intéresse plus particulièrement aux activités libérales et reprend les principales mesures votées par le Conseil de l'Ordre de Paris le 5 mars dernier afin de favoriser l'égalité professionnelle au sein de la profession. Il nous semble essentiel de renforcer la protection des avocates collaboratrices de retour dans leur cabinet après un congé maternité comme de permettre aux avocats collaborateurs d'accueillir sereinement leur enfant. Nous avions jugé notre plan d'actions audacieux, nous réalisons à travers le texte présenté demain, que nous sommes en phase avec notre société, ses attentes, ses besoins.Il faut assurer à toutes et à tous, femmes et hommes, un développement professionnel sans discrimination de sexe. »

Christiane Féral-Schuhl est la deuxième femme à avoir été élue bâtonnier du barreau de Paris. Elle s'implique pour la reconnaissance des droits des femmes. Ainsi, en sa qualité de bâtonnier, elle a instauré au sein du Barreau de Paris la Commission « Femmes au Barreau » et a créé un observatoire de la parité. Elle a signé le « Pacte pour l'Egalité » le 4 juillet 2012, avec le Laboratoire de l'égalité, et siège en tant que personnalité qualifiée au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Auteure de l'ouvrage paru en mars 2013, Ces femmes qui portent la robe, portraits d'avocates célèbres dans le monde (Editions Plon), elle met en lumière 20 femmes avocates qui luttent à travers le monde pour faire respecter les libertés, au-delà des frontières. Des parcours d'exception, des convictions profondes qui bousculent les codes du droit et des exemples à suivre pour les nouvelles générations.