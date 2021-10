Projet d'aménagement de la cité musicale de l'Ile Seguin

Le Conseil général des Hauts-de-Seine a décidé de réaliser un équipement culturel à rayonnement international. Cet espace disposera notamment d’un auditorium de 900 places et d’une salle de spectacle de 3 000 à 5 000 places. Il sera principalement destiné à l’organisation de concerts et d’événements, à des actions pédagogiques et à l’accueil des formations musicales en résidence.