Programme France Relance : Ligier Group lauréat pour son projet « STEP 2023 »

En réponse à la crise sanitaire et pour relancer l'économie française, le Gouvernement a mis en place, pour la période 2020/2023, le programme « France Relance », qui offre aux entreprises lauréates la possibilité de bénéficier d'un soutien financier de la part de l'Etat. L'une d'entre elle est Ligier Group, ETI régionale et patrimoniale, fleuron de l'industrie française dans le domaine de la construction de véhicules sans permis et de micro-utilitaires. Le groupe compte plus de 400 salariés répartis sur deux sites de production en France, Abrest, en région Auvergne-Rhône-Alpes et Boufféré, en région Pays de la Loire. Ligier Group est également présent en Europe à travers quatre filiales et plusieurs importateurs.

Un outil industriel plus vert

La candidature de l'entreprise au programme « France Relance » portait sur son projet d'entreprise « STEP 2023 » visant l'innovation et la modernisation de son outil industriel. Ligier Group a pour ambition de développer et déployer des motorisations plus propres pour une application « quadricycle » à travers 3 axes : la dépollution de moteurs thermiques, le développement d'un nouveau véhicule 100 % électrique innovant et la modernisation de son outil productif, afin d'optimiser ses infrastructures et équipements, en termes d'efficacité de production et de performance environnementale.

Ce projet représente pour l'entreprise un investissement total de près de 20 millions d'euros. Après étude, le projet de Ligier Group est sorti lauréat et a ainsi obtenu un soutien financier de la part de l'Etat de 3,4 millions d'euros.