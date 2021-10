Programme du Paris Open Source Summit 2017

Reprendre le meilleur de l'édition 2016

2016 fut une édition réussie, avec un programme riche de très grande qualité, et ce notamment, grâce au travail et à l'investissement des prédécesseurs de Pierre Baudracco (, Benjamin Jean et Jean-Christophe Elineau, tous deux, co-présidents du comité de programme 2016.

Au-delà de la qualité du programme, ce qui a fait le succès de 2016, ce sont les nombreux événements connexes qui ont eu lieu, comme la Student Demo Cup et l'Open CIO Summit et la création de villages dédiés dans l'espace exposition, comme le village Legaltech. Toutes ces initiatives seront de nouveau proposées lors de cette édition 2017, ainsi que de nouvelles, comme un village Blockchain.

3 grands axes seront mis à l'honneur en 2017

Outre les sujets phares qui seront largement représentés comme le Devops, le Big data, l'IoT, l'IA et le numérique dans son ensemble, l'édition 2017 mettra à l'honneur la diffusion globale de l'Open Source avec :

- les solutions orientées utilisateur final (applications métiers, poste de travail, bureautique…). Partant du constat que « L'Open Source est partout » (synthèse des propos recueillis lors de l'Open CIO Summit et dans de nombreux médias), le POSS 2017 souhaite approfondir cette idée, en mettant aussi l'accent sur le cloud, le framework… Sur les outils dédiés aux profils techniques pour lequel ce constat est avéré, mais également sur les solutions pour utilisateurs finaux où l'Open Source joue encore le rôle de challenger.

- L'international, avec un axe fort sur la francophonie (l'Organisation internationale de la francophonie est, à ce titre, membre du comité de programme) et sur nos relations avec l'Afrique et l'Europe.

- Le business, avec de nombreux retours d'expérience utilisateurs et contributeurs, des stratégies globales Open Source comme celle du groupe Société générale, à la mise en œuvre de solutions innovantes ou dédiées aux utilisateurs finaux, en passant par les choix de modèles économiques ou de valorisation de recherche et développements Open Source.

Un comité de programme à la hauteur des ambitions 2017

Pierre Baudracco s'est entouré de personnalités reconnues du monde de l'Open Source pour élaborer ce programme 2017 :

- VP Tech / DevOps : Jonathan Clarke, Co-fondateur de Normation, organisateur de DevOps-Rex

- VP Solutions : Laurent Séguin, directeur commercial et marketing de l'éditeur Maarch, président de l'Aful

- VP Ecosystem : Bastien Guerry, entrepreneur d'intérêt général pour le ministère de la Culture, ancien salarié de Wikimedia, co-fondateur d'OLPC France, contributeur d'Emacs

- VP international : Éric Adja, directeur adjoint de la francophonie économique et numérique à l'OIF (Organisation internationale de la francophonie)

- VP grand utilisateur : Alain Voiment, Deputy CTO de la Société générale.

« Avoir été choisi pour la présidence du programme du POSS 2017 est un grand honneur et la reconnaissance de 20 ans d'implication dans l'univers du libre. C'est aussi une mission importante pour l'écosystème Open Source. Avec une équipe compétente, nous bâtissons un programme qui s'appuie sur la réussite de l'édition 2016 tout en apportant des thématiques nouvelles pour mettre en lumière les nouveaux enjeux de l'Open Source. En plus de la technique, les solutions et l'international, avec une orientation Francophonie forte, seront à l'honneur cette année », déclare Pierre Baudracco, président du comité de programme du POSS 2017.