Programme de la 32e édition

Voilà 32 ans que les Universités d’été accompagnent les évolutions de la profession comptable et se transforment avec elle. Cette année, le programme s’organise autour d’un nouveau format, celui des séminaires, durant trois jours au Palais des Congrès de Paris.

Un événement indispensable à la profession

Au total, huit séminaires seront proposés, composés de trois à quatre ateliers chacun. Ciblés en fonction des profils et des priorités, ils traiteront de la transformation dans le domaine des experts-comptables, du patrimoine… et sont spécialisés en fonction du profil du participant, qu’il soit stagiaire, collaborateur, jeune inscrit, etc. « Ce nouveau format entend encourager « l’effet réseau » des Universités d’été. Passer toute la journée dans la même salle, entre pairs, permet de créer des liens, d’échanger ses bonnes pratiques autour des sujets abordés », s’enthousiasme Virginie Roitman, la présidente de l’Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France.

Des journées intensives d’ateliers – plus de 100 sont concentrés sur trois jours – permettront aux experts-comptables de se former et d’améliorer leurs missions au quotidien. Ce rendez-vous sera également l’occasion de présenter en exclusivité les nouveaux outils pour accompagner les experts comptables, directement dans un espace d’exposition de 930 m² qui réunira l’ensemble des partenaires et institutions de la profession. « Les Universités d’été ont toujours été un événement fédérateur. On y accueille en général 40 % de collaborateurs et de stagiaires », précise Virginie Roitman.

Le programme

Séminaire de la transformation spécial collaborateurs (6 sept)

Séminaire nouvelles missions (6 sept)

Séminaire transmission (6 sept)

Séminaire paye, social et RH (6 sept)

Séminaire de la transformation spécial experts – comptables (7 sept)

Séminaire stagiaires (7 sept)

Séminaires jeunes inscrits (8 sept)

Séminaire fiscal et patrimoine (8 sept)

Le parcours CAC comprend, quant à lui, quatre ateliers par jour, présentés par les élus de la Chambre régionale des commissaires aux comptes (CRCC) d’Île-de-France. Les Universités d’été proposent, par ailleurs, des ateliers à la carte sur la data, les professions libérales, l’alternance, etc.

Impossible de parler de l’événement sans aborder les temps forts de ces trois jours. Au-delà des ateliers de formations, indispensables aux experts-comptables pour actualiser leurs connaissances, les Universités d’été sont aussi l’occasion de réfléchir ensemble à l’évolution de la profession et de questionner des experts venus d’autres horizons. Parmi les temps forts, on compte notamment la conférence des présidents le 6 septembre de 11h30 à 13h, l’assemblée générale de la CRCC de Paris le 7 septembre, de 11h30 à 13h, et bien sûr, la grande conférence du jeudi 18 septembre, à 16h. Avec la Renaissance pour thème, la grande conférence de clôture prévoit une intervention de Philippe Croizon, le premier athlète quadri-amputé à avoir traversé la Manche à la nage.