Programme d'immersion Ubimobility aux US

Huit entreprises ont été sélectionnées par un jury d'experts américains (lire encadré ci-contre). Elles participeront, du 3 au 16 juin prochain, au programme d'immersion Ubimobility à Detroit, berceau de l'industrie automobile américaine, et à San Francisco (Silicon Valley), où se concentrent les technologies numériques.

Le programme Ubimobility permet à ces entreprises de bénéficier d'un accompagnement personnalisé de dix mois, avant et après le séjour, par Business France et Bpifrance pour qu'elles se développent plus rapidement sur le marché américain.

Les lauréats rencontreront des acteurs majeurs de la voiture connectée tels que Intel, Qualcomm et Samsung.

Depuis sa première édition en 2015, Ubimobility a permis d'accompagner 24 entreprises françaises outre-Atlantique qui ont levé 110 millions d'euros. Parmi elles, 14 se sont implantées ou sont en cours d'implantation sur le territoire américain, preuve de l'efficacité du programme.

« La mobilité de demain passe par le véhicule connecté et autonome. Dans son rapport “The Great Mobility Tech Race” publié en janvier dernier, le Boston Consulting Group prévoyait qu'en 2035, 24 % des véhicules vendus devraient être des voitures autonomes, dont la moitié réservée aux services à la demande. C'est une excellente perspective pour les acteurs du marché », souligne Frédéric Rossi, directeur général délégué export chez Business France.

L'Amérique du Nord est le premier marché mondial des véhicules autonomes. Grâce notamment à la présence de tous les leaders mondiaux, la région représente près de la moitié des investissements mondiaux

(48 %) réalisés sur ce marché prometteur.

D'après le Strategy & Digital Auto Report de PwC de septembre dernier, plus de 85 % des voitures neuves sont déjà considérées comme connectées et d'ici 2025 plus de 116 millions autres véhicules de ce type seront en circulation.

En 2030, le nombre de véhicules complètement autonomes devrait déjà atteindre les 20 millions.

« Bpifrance propose des solutions de financement, d'assurance et d'accompagnement pour augmenter le nombre de PME et ETI exportatrices. Ubimobility est l'illustration des capacités et forces démultipliées par les entreprises lorsqu'elles sont bien préparées et suivies dans leur projet d'internationalisation. Les résultats déjà très prometteurs des trois premières éditions nous incitent à continuer à soutenir en financement de l'innovation, en investissement et à l'export les entreprises françaises de la mobilité, dont les projets créatifs sont reconnus à l'international et notamment aux USA », explique Pedro Novo, directeur des financements export chez Bpifrance.