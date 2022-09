Programmation culturelle au théâtre du Blanc-Mesnil

Voici la programmation du théâtre du Blanc-Mesnil, de septembre à octobre.

Dimanche 11 septembre à 16 heures :

Le lancement de la saison se fera avec Jérôme Anthony et le spectacle « Ma plus belle chanson ». Il revisitera à cette occasion les plus grands succès de la chanson française et afin de redécouvrir des succès populaires tels que “Pour le plaisir”, “Laisse-moi t’aimer”, “Aline”, “Le soleil, le ciel et la mer”, “L’hymne à l’amour”, “Comme toi” ou encore “Accroche un ruban”. Jérôme Anthony racontera et interprétera ces chansons pour un voyage dans le temps grâce à ce spectacle convivial et familial.

Tarif : Gratuit

Vendredi 16 septembre à 20 heures :

Après le succès fulgurant d’« Épilogue », Florence Foresti revient avec un nouveau spectacle événement « Boys Boys Boys ». Pour l’heure, aucun résumé de celui-ci n’est dévoilé mais l’intitulé du spectacle et le visuel de l’affiche promettent un retour qui ne fera certainement pas l’impasse sur des thèmes comme la féminité ou encore son rapport aux hommes.

Tarifs : Catégorie unique : Plein tarif : 55 euros ; habitant de Blanc-Mesnil : 45 euros

Mercredi 5 octobre à 20 heures :

Jean-Pierre Bertrand et Pierre-Alexandre Petiot offriront un spectacle combinant des arrangements modernes sur le répertoire de jazz traditionnel.

Pierre-Alexandre Petiot est directeur de l’école de Musique de Beaune. Il joue du piano et de l’orgue Hammond avec brio et enthousiasme. Sa collaboration avec Jean-Pierre Bertrand a donné lieu à de nombreux concerts pleins de fougue et de vivacité, intitulés : « Boogie Woogie Machine ». Jean-Pierre Bertrand, quant à lui, est considéré comme étant l’un des meilleurs pianistes de Boogie, internationalement reconnu. Quinze albums enregistrés et des centaines de concerts et festivals dans le monde. Ces deux musiciens revisitent un répertoire de standards et morceaux emblématiques du Boogie.

Tarif unique : 15 euros.

Samedi 8 octobre à 20 heures :

En 2019, Yannick Noah a signé son retour musical avec son nouvel album « Bonheur Indigo ». C’est le 11e album du chanteur et tennisman français, qui a écoulé plusieurs millions de disques au cours de sa carrière et joué dans les plus grandes salles de France. Il propose un album qui lui ressemble : un véritable hymne à la bienveillance.

Tarif unique : 15 euros

Dimanche 9 octobre à 18 heures :

Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, trois Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout premier spectacle « Élément Perturbateur », Alban Ivanov présente son nouveau one man show. L’humoriste, originaire de Narbonne, offre un solo sincère et déjanté dans lequel il se livre avec un franc-parler propre à lui. Outre l’impertinence et l’éloquence, Alban maîtrise l’improvisation sur le bout des doigts.

Tarifs : Catégorie unique : Plein tarif : 35 euros ; habitant de Blanc-Mesnil : 25 euros

Samedi 15 octobre à 20 heures :

La famille et le potager, une pièce de théâtre décalée au cynisme décapant, se produira au théâtre du Blanc-Mesnil. Marie et Denis s’aiment depuis quarante ans. C’est beau… Mais grâce à leur fils Tom, ça va bouger. Il a fait une boulette. Une de celles qui peuvent changer les cinquante prochaines années d’une vie. Pour tenter de sortir de ce cauchemar, il va falloir du sang-froid, de l’espoir et de l’alcool. Beaucoup.

Tarifs :

Catégorie 1 : 28 euros / 20 euros Moins de 12 ans : 14 euros / 10 euros

Catégorie 2 : 24 euros / 15 euros Moins de 12 ans : 12 euros / 7,50 euros

Dimanche 16 octobre à 16 heures :

Daniel Guichard offre son répertoire intemporel où se mêlent autour de chansons inédites, ses plus grands succès : Mon vieux, Le Gitan, La tendresse...

« ‘’Si c’était à refaire’’ je referais surement beaucoup de choses à l’identique, mais je suis certain aussi que plein d’autres choses seraient différentes. En 2022 il y aura des spectacles et de nombreux endroits où je viendrai chanter, où je viendrai refaire en mieux ce qui nous a réunis dans toutes ces salles magiques. Alors si ça vous dit, on pourrait recommencer ce qui nous a plutôt bien réussi les autres fois. Moi je ferai le Chanteur, et vous, vous seriez mes complices en faisant le Public. À bientôt ».

Tarifs : : Catégorie unique : Plein tarif : 45 euros ; habitant de Blanc-Mesnil : 35 euros

Mercredi 19 octobre à 20 heures :

La chanteuse Sarah Lazerges et la pianiste Magali Delvaux évoquent l’immigration à travers les grands airs du cabaret berlinois, du music-hall américain et du café-concert français, des années 1900 à nos jours. L’histoire démontre qu’une période de crise favorise le développement des cabarets. L’effondrement sanitaire actuel donne l’occasion de réinventer le genre à partir des contraintes du moment. Il invite à vivre, boire, chanter, pleurer, rire et révèle notre époque, avec ses tourments, contradictions et ses absurdités. Il est le refuge des propos engagés et une empreinte de l’histoire dans chaque œuvre composée. Chaque compositeur partage ici, en commun, le fait d’avoir dû se dissimuler, ou d’avoir connu l’émigration et l’exil. On trouve au XXe siècle nombre d’entre eux qui ont fui la répression allemande.

Tarifs : Catégorie unique : Plein tarif : 7 euros ; habitant du Blanc-Mesnil : 5 euros

Informations pratiques :

Théâtre le Blanc-Mesnil

1-5, place de la Libération

93150 Le Blanc-Mesnil