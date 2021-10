Professions réglementées : les 60 000 avocats accentuent leur mobilisation et interpellent E.Macron

Par la voix de son président, Jean-Marie Burguburu, le Conseil national des Barreaux (CNB) accentue sa mobilisation face au projet de loi « relatif à la croissance et à l’activité ». Dans une lettre ouverte au ministre de l’Economie, le CNB réaffirme l’opposition des avocats au projet de loi, car il porte atteinte à leur indépendance et au bon fonctionnement de la justice.



Dans cette lettre, le CNB a également tenu à souligner que la profession n’a pas attendu le ministre pour se moderniser et se développer, grâce à plusieurs initiatives ambitieuses, dans un contexte de forte concurrence nationale et internationale. En conclusion, le mot d’ordre lancé par Jean-Marie Burguburu est simple : « Si les avocats ne peuvent plus travailler en toute indépendance, ils ne contribueront pas à la croissance ».

L’ouverture de la convention nationale des avocats, qui rassemble toute la profession à Montpellier du 28 au 31 octobre et à laquelle est attendue Mme Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, permettra de décider des suites de cette mobilisation.