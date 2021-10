Profession comptable : lancement de la souscription au capital de la société d’investissement DRAKARYS

La société d’investissement a pour objectif de permettre aux experts-comptables de bénéficier des technologies les plus novatrices et les plus performantes, au service de leurs clients, et a pour vocation d’entrer au capital des start-ups qui innovent dans les domaines de l’expertise comptable et de l’entreprise. Un stand Drakarys sera d’ailleurs ouvert sur le Congrès de Bordeaux, qui se tient du 5 au 8 octobre prochains, pour s'informer sur la société.

Tous les experts-comptables inscrits au tableau de l'Ordre peuvent souscrire au capital de la société d'investissement Drakarys, depuis le site créé à cette occasion : www.drakarys.fr. Les paiements des souscriptions peuvent se faire par carte bancaire, virement ou chèque, selon le montant.

« J'avais annoncé 3 priorités : une entreprise issue de la comptatech, une de la RHtech et une dernière de la legaltech. L'investissement dans MyUnisoft coche la première case. Concernant la RHtech, je ne peux pas donner de détails compte tenu des accords de confidentialité, mais nous avons de grandes chances d'entrer au capital d'une entreprise très prometteuse d'ici la fin de l'année. Nous avançons en parallèle sur le dernier point. », a déclaré Lionel Canesi.