Profession comptable : 21e édition de la Rencontre Pédagogique prévue le 18 novembre

Cet évènement 100 % virtuel est organisé conjointement avec la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre (CRCC), la Compagnie

régionale des commissaires aux comptes de Paris (CRCC), l'Ordre des experts-comptables (OEC) ainsi qu'avec la présence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC). Seront ainsi présents Florent Burtin, président de la CRCC de Versailles & du Centre, Philippe Vincent, premier vice-président de la CRCC de Versailles & du Centre, et Isabelle Donnou, présidente de la Commission avenir jeunes attractivité de la CRCC de Versailles & du Centre.

Ils présenteront aux élèves de STMG (Sciences et Technologie du Management et de la Gestion), aux étudiants de BTS CG (Comptabilité et Gestion), DCG (Diplôme Comptabilité Gestion), ainsi qu’aux élèves de la filière générale, les opportunités d'embauche et perspectives d’évolution liées aux métiers de la profession comptable (expert-comptable, commissaire aux comptes, collaborateur de cabinets etc.). Cette manifestation est ouverte aux professeurs et aux élèves et étudiants de l'Académie de Versailles et Paris.

Mettre en avant une attractivité insoupçonnée

L’objectif de cette rencontre interactive est de faire découvrir aux plus jeunes des métiers dont ils méconnaissent l’attractivité. En effet, les métiers du chiffre représentent 250 000 emplois en France et ont un vrai besoin de recrutement. Cette filière noble, stimulante et enrichissante propose des perspectives de carrières, des rémunérations attractives, des périmètres d' interventions diverses, un accès à cette profession de la comptabilité par différente voie. En outre, ces métiers contribuent à enrichir la vie économique en France.

Temps forts

D’une durée d’une heure et demie, la manifestation s' articulera autour de plusieurs temps forts et des présentations sur :

la complémentarité expert-comptable et commissaire aux comptes ;

les cursus de formation (de bac +2 à bac +8) présentés par un trio d' enseignants Parcoursup ;

le métier sous forme d' un jeu de rôle entre deux professionnels qui approchent la vie en cabinet sous des angles très différents comme la diversité des métiers et la multiplicité des clients ;

le processus de recrutement illustré par un mini-entretien d' embauche en distanciel et son débrief.

Cette rencontre pédagogique organisée avec des professionnels, des formateurs et d' anciens étudiants permettra notamment aux étudiants présents de mieux connaître ces métiers, et d' avoir un contact direct avec ceux qui les exercent et/ou assureront leur formation. L' ensemble de ces interventions les aidera à mieux comprendre la vie en cabinet, les moments forts en montrant la diversité des tâches, des secteurs d' activité, des lieux de travail et des personnes à rencontrer.

Les étudiants intéressés peuvent s' inscrire à l' adresse achatelet@crcc-versailles.com.