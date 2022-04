“Produit en Île-de-France” s’agrandit avec de nouveaux adhérents

Ces entreprises d’Île-de-France sont au service d'une alimentation de proximité, de qualité et respectueuses des savoir-faire. Le développement et la promotion de la marque régionale sont assurés par Île-de-France Terre de saveurs et déjà plus de 3 000 produits régionaux portent la signature de la marque « Produit en Île-de-France ».

Gérard Hébert, président d’Île-de-France Terre de saveurs, commente : « Chaque mois de nouveaux adhérents demandent à rejoindre la marque Produit en Île-de-France. Preuve, s’il en fallait, qu’elle représente aujourd’hui une véritable attractivité pour les producteurs et les consommateurs franciliens. Nous comptons désormais près de 500 adhérents de tous les départements franciliens. Ils présentent une très large variété de produits, reflet du dynamisme de la région et de la qualité de son terroir. Aujourd’hui plus de 3 000 produits sont déjà porteurs de la marque régionale pour donner le goût de l'Île-de-France. Autant de belles histoires humaines, de partage et de passion. La réalisation de projets personnels et l'envie de perpétuer une activité familiale ».

© La Ferme de la Roche

Nouveaux adhérents

La Ferme de la Roche en Essonne, exploitation agricole transmise de générations en générations, a choisi de favoriser le circuit court par sa boutique à la ferme qui propose de remplir son panier de produits cultivés et fraichement cueillis au plus près de ses consommateurs. Elle a été reprise par Frédéric Dumont en 2021. Son activité de maraichage en plein champ lui permet de proposer de beaux fruits et légumes de saison à la ferme et sur les marchés.

Pif à papa, à Courbevoie, se lancent eux dans l’aventure de la production de vin naturel. Ils s’approvisionnement pour cela directement auprès de producteurs de raisin bio et de biodynamie avec lesquels ils font les vendanges à la main, puis rapatrient les grappes dans des camions frigorifiques jusqu’à leur chai en Île-de-France. Les raisins sont ensuite pressés, éraflés, foulés, mis en cuves et en barrique, puis en bouteilles. L’entreprise est le premier producteur de vins des Hauts-de-Seine à proposer une cuvée différente chaque mois.

Enfin, artisan-brasseur et jeune entrepreneur, Florent Orin a fondé sa microbrasserie Oroise dans les Yvelines, en août 2020. Soucieux de créer une bière locale, le jeune entrepreneur cultive lui-même une partie du houblon qu'il utilise dans ses bières. Celui-ci est récolté à la fin de l’été, séché puis stocké au frais afin de permettre une utilisation répartie dans l’année. A terme, son ambition est de fabriquer l’ensemble de ses bières exclusivement avec ce houblon cultivé en Île-de-France.