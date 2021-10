Proclamation des vainqueurs de la finale des Olympiades des Métiers

Les vainqueurs des 48 métiers officiels et 4 métiers en démonstration ont pris part au spectacle devant un public survolté, séduit par les performances des jeunes. Les vainqueurs de ces Finales Nationales composeront l’Équipe de France des Métiers qui défendra les couleurs de la France lors de la compétition internationale du 2 au 7 juillet 2013 à Leipzig, Allemagne.

Parrain de ces Finales Nationales, Cyrille Zen, Chef étoilé à La Bergerie de Sarpoil et candidat à l’émission Top Chef 2012, a livré son sentiment sur ces Olympiades : « C’est une grande fierté pour moi d’être le parrain des 42es Finales Nationales des Olympiades des Métiers. Nos métiers peuvent parfois être durs, mais ils sont passionnants. Si je peux participer à promouvoir les métiers à travers les valeurs qui nous animent, comme l’amour, le travail, la passion et l’humilité, je suis partant. Cela a toujours été mon état d’esprit. À force de travailler, on y arrive toujours. Il faut l’accepter pour réussir, mais c’est passionnant. C’est ça aussi l’esprit des Olympiades des Métiers ! ».