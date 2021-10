Prix PÉPITE 2020 : les candidatures sont ouvertes

Créé en 2014 par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), le Prix PÉPITE a pour objectif de révéler les projets de création d'entreprises innovantes et créatives portés par les étudiants et des jeunes diplômés et de soutenir ces talents. En partenariat avec BpiFrance, le Prix récompense les meilleurs projets innovants et créatifs issus des Pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat (PEPITE) et octroie une aide financière et un accompagnement dédié aux étudiants pour faciliter leur démarche de création.

Avec près de 6 500 jeunes bénéficiant du statut national étudiant-entrepreneur chaque année et la mobilisation de l'ensemble des acteurs du soutien à l'entrepreneuriat, l'édition 2020 du Prix PEPITE mettra en lumière, une fois encore, toute la créativité entrepreneuriale des étudiants et des jeunes diplômés en France.

Profil des candidats

Le Prix vise les étudiants et les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur qui sont titulaires du statut national d'étudiant auto-entrepreneur, ou en ont bénéficié avant le 30 juin prochain, date de clôture des candidatures. Les candidats qui ont eu le statut d'étudiant entrepreneur et qui ont créé leur entreprise innovante ou créative sur le territoire français après le 1er juillet 2019 peuvent également présenter leur projet.

Pour être éligibles, les projets doivent porter sur la création d'une entreprise innovante et créative, à caractère technologique ou non-technologique, par exemple une innovation sociale, d'usage ou de service, une innovation de produit ou encore de commercialisation, ou d'une entreprise qui se démarque par la créativité de son offre.

Un concours en deux phases

Dans un premier temps, les jurys de chaque PÉPITE sélectionneront des lauréats régionaux, qui se verront alors proposer un accompagnement spécifique proposé par Bpifrance pour une contre-valeur globale de 200 000 euros. Parmi ces lauréats, chaque jury désignera celui ou celle dont le projet est le plus prometteur.

Les champions des différents PEPITE seront les lauréats nationaux du Prix PEPITE - tremplin pour l'entrepreneuriat étudiant 2020. Le ministère de l'Enseignement Supérieur remettra un chèque d'un montant de 10 000 euros à l'entreprise ou l'association de chaque champion au moment de sa création. Les prix nationaux seront remis officiellement lors d'une cérémonie organisée par le ministère et Bpifrance.