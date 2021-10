Prix Paris Shop & Design

Jusqu'au 30 avril, les commerçants, architectes et designers de tout type de commerce (services de proximité, hôtels, cafés et restaurant) peuvent déposer leur dossier de candidature pour l'un des sept secteurs en compétition : Alimentaire, Mode, Maison et décoration, Bien-être et santé, Beauté, Hôtels, cafés, restaurants, Culture, loisirs et services aux particuliers ainsi que Digital expérience.

Gratuit et ouvert à tous les commerces parisiens, ce prix récompense les réalisations de moins de trois ans (création ou rénovation de point de vente). Les lauréats peuvent promouvoir et valoriser leurs réalisations auprès des professionnels et bénéficient d'une belle visibilité grâce à la campagne de communication autour de l'événement et le soutien de grands partenaires : Mairie de Paris, Ordre des architectes en Ile-de-France...

Présidé cette année par Philippe Houzé, président du directoire du groupe Galeries Lafayette, un jury d'experts sélectionne les meilleures réalisations. La dimension esthétique est prise en compte, mais aussi la fonctionnalité du design d'espace, son ergonomie, l'expérience proposée, l'accessibilité, les services associés...

La remise de prix se tiendra le 7 octobre prochain au siège de la CCI Paris Ile-de-France à l'Hôtel Potocki.

Le design : un levier pour les commerces parisiens

Avec ce prix, la CCI Paris s'engage en faveur de l'attractivité et du rayonnement international de la ville de Paris, incitant les marques et les enseignes à concevoir des espaces de ventes renouvelés et inspirants.

Paris compte de prestigieuses écoles de design, d'architecture et de stylisme qui forment un grand nombre de talents créatifs ; à l'heure de la convergence du numérique avec les autres canaux de vente, il importe plus que jamais pour le secteur du commerce « physique » de se saisir de cet atout créatif pour se différencier.

62 000, c'est le nombre de commerçants que compte la capitale, à présent en charge du « bouillonnement créatif » de la ville de Paris, et tel que le conçoit Nelly Rodi, déléguée du président de la CCI Paris.