Prix Paris Shop & Design 2020 : les candidatures sont ouvertes

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris lance la 6e édition du prix Paris Shop & Design qui valorise les initiatives les plus réussies en matière de design et d'architecture dans la conception des espaces de vente. Gratuit et ouvert à tous les commerces, services de proximité, hôtels, cafés et restaurants parisiens, le prix récompense chaque année les réalisations de moins de trois ans.

Candidatures ouvertes jusqu'au 30 juin 2020

Jusqu'au 30 juin 2020, les commerçants et les architectes/designers pourront déposer leur dossier de candidature pour l'une des catégories suivantes : Alimentaire, mode ; Maison, décoration ; Bien-être, santé et beauté ; Hôtels, cafés et restaurants et enfin Culture, loisirs et services aux particuliers.

Présidé cette année par Philippe Brocart, Directeur de SAFI Maison & Objet, un jury d'experts sélectionnera les meilleures réalisations. La dimension esthétique, la fonctionnalité du design d'espace, son ergonomie, l'expérience proposée, l'accessibilité ou encore les services associés sont autant de critères pris en compte. Le design est considéré comme une démarche procédant d'une réflexion globale sur l'expérience client. Avec ce prix Paris Shop & Design, les lauréats peuvent promouvoir et valoriser leurs réalisations auprès des professionnels tout en bénéficiant d'une belle visibilité avec le soutien de grands partenaires comme la Mairie de Paris, l'Ordre des architectes en Ile-de-France, l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris, l'APSYS…

La remise de prix se tiendra le 12 octobre 2020 au siège de la CCI Paris Ile-de-France à l'Hôtel Potocki.

Un levier pour les commerces parisiens

Pour renforcer l'attractivité et le rayonnement international de la capitale, la CCI Paris développe des actions spécifiques pour inciter les marques et les enseignes à concevoir des espaces de ventes renouvelés et inspirants. A l'heure de la convergence du numérique avec les autre canaux de vente, il importe plus que jamais pour le secteur du commerce « physique » de se saisir de cet atout créatif pour se différencier.

Avec ce prix, la CCI de Paris souhaite sensibiliser les 62 000 commerçants parisiens en démontrant par l'exemple que le design apporte une authentique valeur ajoutée à leur activité.

« Les marques n'ont d'autre choix que d'offrir des expériences d'achat réussies et différenciantes… C'est de ce foisonnement d'initiatives et d'innovations commerciales dont Paris Shop & Design veut rendre compte. », précise Dominique Restino, Président de la CCI Paris.

« Nous capitalisons, édition après édition, sur cet extraordinaire bouillonnement créatif qui participe de l'attractivité de Paris, destination shopping par excellence », souligne Nelly Rodi, déléguée du président de la CCI Paris en charge de la filière Création, mode, design.

Information et inscription sur www.parisshopdesign.com