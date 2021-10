Prix Haussman 2018

Sous la présidence de Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, la Fnaim du Grand Paris a remis le prix Haussmann 2018 à la monographie Le Grand Paris, l'accélération du monde d'Alain Cluzet. En récompensant cet ouvrage, « la Fnaim du Grand Paris met à l'honneur une vision active et prospective de la métropole et appelle l'ensemble des acteurs du Grand Paris à prendre leurs responsabilités et à dépasser les débats bureaucratiques ». Comme a tenu à souligner Geoffroy Boulard, « je suis convaincu que nous devons influer sur les transformations de la ville pour répondre aux enjeux du temps présent ».