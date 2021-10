Prix Goût d'Entreprendre : Appel à candidature

Le Prix Goût d'Entreprendre a pour objectif de favoriser la dynamisation des quartiers et de soutenir les opérations de reprise et de transmission de commerces de bouche sur le territoire parisien.

Cette année, 40 000 euros sont en jeu pour récompenser les plus beaux projets. Les prix seront décernés par un jury, présidé par Olivia Polski, adjointe à la maire chargée du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et indépendantes, et composé de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris, de la CCI de Paris, des fédérations professionnelles (boucherie, boulangerie, pâtisserie, fromagerie) et d'experts culinaires.

Les commerçants qui souhaitent participer ont jusqu'au 5 octobre, 17 h pour déposer leur candidature. Le Prix est ouvert à tous les créateurs et repreneurs de commerces d'artisanat alimentaire parisiens dont la société a été immatriculée à Paris entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016 et dont l'activité est toujours pérenne lors du dépôt de candidature.