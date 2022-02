PRIX DU TROMBINOSCOPE 2021 Valérie Pécresse, “Personnalité politique de l’année”

En remettant ce prix à la présidente de la Région Île-de-France, candidate à la Présidentielle, Christophe Barbier, le président du Jury, a souligné que, l’année dernière, elle a « battu toutes les gauches et toutes les droites, toutes les gauches, au second tour des élections régionales, et toutes les droites, lors de la primaire LR ». C’est, notamment, à ce titre qu’elle mérite cette récompense décernée l’année dernière à Anne Hidalgo : « Valérie Pécresse n’est pas, en déplaise à ses détracteurs extrémistes, le clone d’Emmanuel Macron, mais une vraie femme de droite, qui assume les valeurs de son camp et ne cherche pas à dépasser les clivages politiques… »