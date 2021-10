Prix DJCE - CMS Bureau Francis Lefebvre des meilleurs futurs avocats

L’objectif de ce prix est de mettre les étudiants dans une situation qui les prépare à leur future vie professionnelle. Il récompense la meilleure équipe de trois étudiants issus des 11 DJCE en France sur leur aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire. Douze étudiants pré-sélectionnés sur leur motivation et répartis en quatre équipes travaillent en parallèle sur un même cas, en interaction avec des avocats du cabinet, chaque équipe défendant en fin de journée ses propositions face à un jury interne présidé par Daniel Gutmann, avocat associé en fiscalité, responsable de la doctrine fiscale du cabinet et Professeur à l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne. Sont également membres du jury Philippe Grousset, avocat associé en fiscalité, Christophe Blondeau, avocat associé en droit des sociétés et Damien Decolasse, avocat en droit social. L’équipe des « meilleurs avocats par équipes » lauréate se compose Charlotte Bittermann, DJCE de Nancy, Hugues Colombani, DJCE de Poitiers et Claire Sardet, DJCE de Paris II. Chacun d’eux a reçu un chèque de 2 000 euros et une offre de stage au cabinet.