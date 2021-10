Prix Debouzy 2016 :

Après un appel à participation, le think tank juridique avait reçu une quinzaine de candidatures. Livres, mais également thèses, articles et revues ont été candidats au prix de l'agitateur d'idées juridiques de l'année.

Le public est ainsi venu nombreux à la remise du prix, le suspense était à son comble mardi soir.

Pour cette 6e édition, le jury, présidé par Antoine Frérot (PDG de Véolia Environnement) était composé d'éminentes personnalités du droit, de l'université, de l'entreprise et des institutions :

- Emmanuelle Mignon (avocat à la Cour, August & Debouzy)

- Frédéric Jenny (professeur d'économie à l'ESSEC)

- Julie Klein (professeur de droit à l'Université de Rouen)

- Gilles August (avocat à la Cour, August & Debouzy)

- Fabrice Defferrard (professeur de droit à l'Université de Reims et lauréat du 5e Prix Olivier Debouzy)

- Philippe Goossens (avocat à la cour, Altana)

- Matthieu Quyollet (directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale, chargé des affaires juridiques et institutionnelles)

- David Zeitoun (directeur juridique, Unibail Rodamco).

Ouverture du #PrixOlivierDebouzy avec un discours de @GillesAugust du cabinet @AugustDebouzy membre du jury pic.twitter.com/44YyR3Rv6I — le club des juristes (@clubdesjuristes) 14 juin 2016

Gilles August, ami et associé du défunt Olivier Debouzy, a ouvert la cérémonie de remise du prix qui s'est tenue dans la soirée du mardi 14 juin au Cercle de l'Union Interalliée.

Cette année, le lauréat est Jérôme Michel, enseignant, écrivain et institutionnel français de 50 ans. Actuellement maître des requêtes au Conseil d'État, il enseigne à l'IEP de Paris et à l'université du Caire.

Il est l'auteur de deux essais intitulés « Mauriac : la politique des béatitudes » (octobre 2010) et « Blum, un juriste en politique » (juin 2008) publiés aux éditions Michalon.

L'an dernier, le prix avait été remis à Fabrice Defferrard pour "Le droit selon Star Trek".