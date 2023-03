Prix de la Fondation Cognacq-Jay : 10 projets dans l’air du temps récompensés

La Fondation Cognacq-Jay veut mettrel’innovation dans la lutte contre la précarité, l’isolement et les inégalités au cœur des initiatives qui bénéficieront d’un prix d’une valeur de 15 000 euros (5 000 euros en numéraire et 10 000 euros investis dans un programme d’accompagnement en incubateur de 6 mois et un soutien personnalisé en communication). Un prix spécial du public sera aussi décerné lors de la cérémonie du 31 mars 2023, avec une dotation de 5 000 euros supplémentaires pour le vainqueur.

« Le Prix s’attache depuis sa création en 2016 à encourager les solutions aux besoins sociaux actuels et futurs, avec comme ligne directrice d’inventer la solidarité sociale de demain », précise la Fondation dans un communiqué.

Aussi inventifs qu’altruistes, les projets portés par la promo 2022 ont une résonance particulière avec l’actualité à l’heure où 65 % des Français connaissent au moins une personne de leur entourage familial ou amical confrontée à la pauvreté, et près d’un tiers des Français (31 %) déclarent avoir déjà renoncé à aller voir un médecin généraliste alors qu’ils en avaient besoin.

7 projets lauréats en Île-de-France

En Île-de-France, ce n’est pas moins de sept projets qui seront récompensés. Parmi eux, on retrouve le projet Idéordo du Samusocial de Paris, qui consiste à développer grâce à des images un plan de prise de médicaments afin que les patients comprennent mieux leurs ordonnances.

A Ivry-sur-Seine, Igikali, la Maison Apaisante fait aussi partie des lauréats. C’est un centre de ressources dédié à l’accompagnement vers l’autonomie de femmes franciliennes en situation de précarité et d’isolement vivant avec une maladie chronique : diabète, hypertension artérielle ou obésité. À l’exception du suivi médical que la femme poursuit avec son médecin, la maison Igikali permet de trouver en un même lieu un accompagnement global (social, thérapeutique et professionnel), sur le plan individuel et collectif.

En 2022, 200 femmes ont été accompagnées à la maison Igikali, au fil d’activités favorisant le bien-être et l’estime de soi.