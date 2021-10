Prix de l'investisseur international de l'année 2015

En 2015, Le Prix de l’investisseur international de l’année de Paris-Ile de France Capitale Economique vient d’être décerné à China Telecom, représenté par Lan Cheng, le directeur général. Pour lui, « la position centrale du marché français au sein de l’Europe fait de la France, et surtout de l’Ile-de-France, un lieu de choix pour les investissements étrangers. En tant qu’opérateur chinois historique, il est important pour China Telecom de suivre le flux d’investissements chinois en France et d’accompagner ces entreprises dans leur implantation et leur développement. » China Telecom France Ltd (CTF) est la passerelle privilégiée vers l’Asie pour les entreprises françaises souhaitant développer leurs activités en Chine. Elle offre aux entreprises françaises et chinoises des solutions télécom grâce à un réseau international, bénéficiant d’une couverture accessible depuis 72 pays et régions, 463 points de présence, dont 63 à l’international.



Les deux autres prix



Deux autres prix ont été décernés, le premier à la société Rakuten, représentée par Olivier Mathiot, sont président-directeur général. Elle est l’une des plus importantes entreprises de services en ligne du monde à destination du grand public et des entreprises dans différents domaines : e-commerce, eBooks, eReading, voyage, finance, systèmes de paiement par carte, assurances, devises électroniques, portails et médias, marketing en ligne et sports professionnels… Le second est revenu à Salesforce, représentée par Olivier Derrien, son vice-président senior EMEA. Salesforce.com est le leader mondial du cloudcomputing d’entreprise. La société a été créée en 1999 à San Francisco aux Etats-Unis avec l’idée de rendre les technologies aussi accessibles et simples au monde professionnel qu’au grand public.