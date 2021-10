Prix de l'innovation des avocats en Relation-Clients : FlashAvocat et EtaxFrance récompensés

«On fait du sur mesure », déclare HarryAllouche co-fondateur du cabinet Alto Avocats et finaliste au prix de l’innovation. Il résume en quelques mots l’objectif atteint par les deux lauréats. Le prix de l’innovation organisé par Village de la justice récompense et valorise l’aptitude de ces cabinets d’avocats à se renouveler en créant de la valeur ajoutée pour leurs clients. Il félicite également les cabinets qui, dans l’ensemble de leurs échanges avec leurs clients, vont mettre en œuvre de nouvelles méthodes de travail, denouvelles offres ou de nouveaux outils avec pour objectif d’améliorer la relation-clients. Parmi les six finalistes, deux prix ont été remis : le prix du Jury, et le prix du Public, ce dernier étant décerné par l’ensemble de la communauté juridique ayant voté en ligne.

Le Prix du jurya été remis au cabinet Dehan pour l’application FlashAvocat. Le cabinet était représenté par Yohan Dehan, avocat fondateur et Allan Schinazi, élève-avocat et co-créateur de l’application.

FlashAvocat offre la possibilité d’envoyer la photographie d’un document juridique, de bénéficier d’une consultation gratuite et d’une mise en relation avec un avocat. Cette application a été créée pour démocratiser l’accès au droit tant sur le plan économique que technologique, et en apportant des solutions juridiques à des coûts abordables. « Pour 92 % de la population française l’avocat n’est pas accessible », déclare Yohan Dehan. L’application a pour objectif de réduire le décalage qui existe entre les demandes des clients et les réponses de la profession.

Le Prix du public a été remis au cabinet d’Onorio Di Meo pour la création de la plateforme EtaxFrance dédiée aux remboursements d’impôts des non-résidents et des frontaliers.

Cette plateforme(www.donorio.etaxfrance.com) met en place une offre spécifique répondant à cette problématique. Selon l’avocate Eved’OnorioDiMéo, associée fondatrice présente à la cérémonie, le système fiscal français se complexifie et subit tant de changements et de revirements qu’il devient compliqué de survivre. Cette plateforme permet de mettre à jour ces changements fiscaux.

Elle offre également une mise en relation directe de l’avocat et du client non-résidents. Elle s’accompagne d’une analyse gratuite du dossier et d’une proposition tarifaire type.

Les autres candidats

• Le cabinet Alto Avocat a créé un forfait juridique spécifique pour accompagner les entreprises dans leur financement. Il était représenté par Harry Allouche.

• Le cabinet LBSB Associés a innové avec une interface spécifique dédiée aux contentieux TEG (Taux effectif global) des crédits bancaires. Le cabinet était représenté par l’associé fondateur, Laurent Bayon. www.teglbsb.com

•Le cabinet SoLegal a conçu un parcours-client basé sur l’accessibilité, l’interactivité et la connectivité. Le site rend compte de tous les parcours des clients du cabinet avant et après l’intervention de l’avocat. SoLegal était représenté par Rui Cabrita.

• Le cabinet Salles a présenté un site spécialement dédié à la défense des consommateurs qui offre une résolution à l’amiable des litiges. Il était représenté par Sébastien Salles, avocat associé.