Prix de l'innovation des avocats en relation-clients 2017 : les plateformes ont la cote

Ce prix, qui connaît un fort succès depuis son lancement en 2014, met en lumière la diversité des projets des cabinets d'avocats, des outils, des méthodes de travail pour améliorer et valoriser la relation avec leurs clients.

L'émulation autour de l'innovation dans les cabinets d'avocats n'a fait que s'accentuer. Chacun des finalistes ayant concouru pour le Prix, a su relever le défi et s'inscrire dans le mouvement de transformation de la profession.

Cette 4e édition ne fait que confirmer qu'une nouvelle génération d'avocats, totalement en phase avec les enjeux de la profession, agit pour l'avenir de celle-ci.

Legalix Avocat, représenté par Maître Valéry Lontchi (photo ci-contre) a remporté le Prix du Jury pour le déploiement d'une plateforme de service juridique à la demande 100% en ligne. La solution digitale Legalix propose des consultations juridiques personnalisées qui s'adressent aux particuliers et aux petites entreprises (TPE, entreprise individuelle, auto-entrepreneur, voire PME). Le but de cette modalité d'exercice plus souple est de faciliter l'accès à l'avocat et au droit aux particuliers via les nouvelles technologies.

Pomelaw, représenté par Maîtres Julie Legoff et Raphaël Cottin, a remporté quant à lui le Prix du Public pour le développement d'une plateforme web collaborative Pomelaw.fr. Cette innovation a recueilli le plus de votes des internautes alors qu'elle n'a été lancée qu'après 18 mois de développement. Cet outil permet aux clients d'échanger avec leur avocat, d'accéder à leurs dossiers en cours, et de déclencher une mission en ligne (accès à un espace client, signature électronique à distance, paiement ne ligne par CB et facturation automatique).

Finalistes et experts ont échangé autour d'une table ronde sur l'innovation des cabinets d'avocats et l'arrivée massive des outils numériques. © Village de la Justice