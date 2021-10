Prix Cactus d'Or 2019 décerné à la SNCF

Depuis trois ans, le magazine 60 millions de consommateurs, qui s'appuie sur des courriers reçus, des témoignages et des bilans d'enquêtes et d'études, décerne les « Cactus d'or » aux entreprises qui répondent le moins bien aux attentes de leurs clients ou qui ont commis des abus.

Après SFR et Engie, c'est la SNCF qui se voit remettre le prix du « Cactus d'or » de l'entreprise la plus critiquée par les consommateurs. En cause, la réduction du nombre de guichets disponibles en gare causant de longues files d'attente, la hausse des tarifs des billets ou encore les amendes infligées aux usagers.

La Fnac et Vinted ont également reçu un prix, respectivement le « Cactus de la pire pratique » et le « Cactus de la défaillance ».