Prix “Avenir métiers d'art INMA” 2018

Le prix “Avenir métiers d'art INMA”, organisé par la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris, offre aux candidats la chance de démontrer leur créativité et de présenter les techniques utilisées dans la création de leurs œuvres. Il permet en outre aux lauréats de se voir attribuer grâce au soutien de la Fondation Michèle et Antoine Riboud, une dotation de 750 euros et d'être notamment sélectionnés pour le concours national. Selon Yann Gérard, président du jury, chef de cabinet du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, « L'engagement de ces jeunes dans des formations professionnelles, d'art et de tradition exigeantes, sont le reflet de la richesse de nos savoir-faire et de la qualité des enseignements dispensés en Île-de-France. C'est un honneur que d'encourager et valoriser ces jeunes qui mettent leur créativité, leur technique et leur passion au service de leur art. En ma qualité de représentant de l'État, je suis fier de leur apporter mon soutien et leur souhaite le meilleur pour le concours national qui se tiendra le 9 et 10 janvier pour le niveau V et le 16 et 17 janvier pour le niveau IV. »

Les lauréates

Le jury régional d'Île-de-France, composé de représentants de l'Institut national des métiers d'art (INMA), de personnalités administratives, d'une dizaine de personnalités qualifiées, accueillait également en son sein deux lauréats 2017. Après avoir évalué l'adéquation entre la technicité et la créativité des œuvres produites, le jury a décerné le prix Avenir Métiers d'Art 2018 aux deux artistes suivantes :

Lauréate niveau IV : Marie D'Urso pour “Mon jardin de givre”, création réalisée dans le cadre du brevet des Métiers d'art – broderie, Lycée Octave Feuillet (Paris 16e ardt).

Lauréate niveau V : Héloïse Bonafous pour sa création L'escalade des saveurs réalisée dans le cadre du CAP,

décoration sur céramique, Lycée du Gué-à-Tresmes à Congis-sur-Tresmes (Seine-et-Marne).