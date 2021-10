Privé de dessert : le sucré ne manque pas de sel…

Tout en trompe l’œil, mais nullement en trompe papilles, il met les sens dessus-dessous en proposant des plats salés qui ont l’apparence des grands desserts classiques de la pâtisserie tricolore. Original, cocasse et gourmand, le palais se fait bien vite au subterfuge concocté par le chef François Cresp, grand maître du faux-semblant. Pour la petite histoire, sous la silhouette caractéristique du cannelé bordelais se cache en réalité un foie gras de canard maison au pain d’épice, coulis au fruit de la passion et café. La religieuse, l’incontournable pâtissier, révèle une tomate pochée au basilic et sa crème de mozzarella. Le mystère –le bien nommé– est quant à lui un tartare de bœuf coupé au couteau, caviar de hareng et cacahuètes concassées. A tester également la nougatine – filet de bar, aubergine confite, caramel à l’ail et aux mendiants – et le cornet de churros derrière lequel se cachent les frites maison. Naturellement, l’instant dessert est tout aussi amusant avec notamment ces spaghettis à la bolognaise, alias la tarte au citron meringuée… Pour une fois, ne vous méfiez pas des imitations !