Prise à bail de 2 400 m2 de Perspective Défense

A compter du 1er août, Sulo occupera 2 400 m² des espaces de Perspective Défense, un actif géré par Hines France en qualité d'asset manager pour le compte du fonds Hines Greit.

Localisé au cœur des 3 Colombes, au pied des transports, à seulement 15 minutes de Saint-Lazare en Transilien L et à 5 min de la Défense en tramway T2, Perspective Défense est implanté dans un véritable pôle urbain de plus de 200 000 m² de bureaux particulièrement dynamique, notamment avec l'arrivée prochaine du campus Engie et le développement mixte de la ZAC Champs-Philippe.

Après une importante rénovation, l'immeuble répond aujourd'hui aux nouveaux standards de l'immobilier tertiaire grâce à ses généreux plateaux de 2 000 m² modulables, et son large panel de services aux occupants (RIE, fitness, services de conciergerie digitale...). Perspective Défense dispose d'une excellente visibilité depuis le boulevard National et de la certification BREEAM IN USE – niveau “Very Good”.

Comme le souligne Xavier Musseau, directeur général exécutif de Hines France « Nous sommes ravis d'accueillir ce grand groupe sur l'un de nos actifs. Cette prise à bail témoigne de l'attractivité et de la dynamique de cet immeuble, déjà occupé à 46 % par la Société Générale. »