Prise à bail d'une partie de la tour CBX à la Défense par AIG

A compter du 1er mars 2021, et pour un bail assorti d'une longue durée d'engagement, le siège social d'AIG France (filiale du réseau mondial d'assurance dommages et responsabilité comptant 340 collaborateurs) s'installera dans la tour CBX sur une surface de près de 4 000 m² répartie sur les étages 28, 29, et la moitié du 30.

Cette prise à bail a été rendue possible dans « la plus new-yorkaise des tours de La Défense » pourtant intégralement loué, qui accueille notamment des grands groupes comme Total, grâce à la réduction du périmètre occupé par le locataire principal de cet immeuble dessiné tel une proue de navire.

Cette deuxième transaction en 6 mois a pu être finalisée malgré un contexte de marché particulier et inédit tout en maintenant une valeur prime, démontrant à nouveau l'attractivité toute particulière de CBX au sein du quartier de La Défense.



Au cours de cette transaction, Hines France était conseillé par BNP Paribas Real Estate, et AIG France par le pôle Occupier Solutions de Kardham. Quant aux cabinets d'avocats, Hines a recouru à Lacourte Raquin Tatar et AIG France à Dentons.

« Cette belle transaction démontre la résilience et le dynamisme du marché des moyennes surfaces à La Défense et valide la pertinence des choix ‘serviciels' ainsi que le savoir-faire de Hines en la matière », souligne Frédéric Blies, Directeur Ile-de-France Ouest chez BNP Paribas Real Estate.

Idéalement située à Paris La Défense, sur la commune de Courbevoie, la tour CBX a entièrement été rénovée en 2017 et offre à ses occupants une réelle approche hôtelière dans son panel de services, très prisée des utilisateurs.



« Nous sommes fiers de la confiance que nous a accordée AIG France pour la relocalisation de son siège social à la tour CBX. Accompagner l'un des leaders mondiaux de l'assurance dans une étape aussi importante de la vie d'une entreprise, et qui plus est dans le contexte économique particulier que l'on sait, souligne l'étendue de l'expertise et de l'agilité des équipes de Kardham en matière de conseil en stratégie immobilière », commente Nicolas Vignau-Loustau, directeur du pôle occupier solutions de Kardham, auquel AIG a confié l'aménagement de ses espaces de travail.