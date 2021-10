Priscilla van den Perre associée chez De Pardieu Brocas Maffei

Priscilla van den Perre, 40 ans, est avocate au barreau de Paris depuis 2005. Elle est titulaire d'un DESS de Droit et Fiscalité de l'université Paris I Panthéon Sorbonne (2002).

Spécialisée en droit fiscal, elle intervient principalement dans le cadre de transactions corporate, en particulier des opérations de LBO et des restructurations. Elle est également régulièrement impliquée dans des opérations de M&A et possède une expertise dans la mise en place de véhicules d'investissement (notamment fonds de capital-risque, fonds de dette et fonds immobiliers).

Avocate au sein du cabinet De Pardieu Brocas Maffei depuis 2017 en qualité de counsel, Priscilla van den Perre exerce au sein de l'équipe Droit Fiscal. Elle intervient à ce titre principalement auprès de fonds d'investissement et d'entreprises de toutes tailles dans le cadre de transactions corporate, en particulier des opérations de LBO et des restructurations.

Elle est également régulièrement impliquée dans des opérations de M&A et possède une expertise dans la mise en place de véhicules d'investissement.

Totalisant 150 avocats – dont 35 associés et 19 counsels – De Pardieu Brocas Maffei marque à travers cette promotion sa volonté de continuer à se déployer et à fournir à ses clients une large offre de services à forte valeur ajoutée.