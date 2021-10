Priorité logement !

Depuis 2001, Paris a financé 70 000 logements sociaux et au cours des 13 dernières années, la capitale a gagné quelques 121 000 habitants. Mais l’offre reste très inférieure à la demande. Ainsi, la Ville enregistre 148 000 demandeurs de logements sociaux chaque année, tandis que 12 000 logements seulement sont attribués (4 000 par la Ville, 4000 par la Préfecture et 4 000 au titre d’Action Logement). Cette mandature entend donc accomplir un effort considérable pour développer l’offre de logements. La Ville signera avec les acteurs publics et privés un pacte pour le financement et la production de 10 000 logements par an. Pour ce faire, la Ville compte notamment créer 7 000 logements sociaux chaque année. En ligne de mire, un autre objectif : 30 % de logement sociaux à Paris en 2030. Le développement de ce parc social intégrera un meilleur équilibre géographique à l’échelle de Paris. Enfin, 200 000 m² de bureaux obsolètes seront transformés en habitation.



Réformer l’attribution des logements sociaux



Le système d’attribution des logements sociaux sera également réformé. Tout d’abord, les demandes seront « anonymisées » de manière à garantir une égalité de traitement aux demandeurs. Ensuite, la Ville mettra en place un système de cotation. Chaque demande se verra appliquée une grille de critères publics, transparents et incontestables. Ce système de cotation, présenté avant l'été, sera appliqué dès l’automne 2014. Il permettra de présélectionner les ménages. En suite, ces demandes préselectionnées seront examinées par une commission d’attribution paritaire, composée d’élus de la majorité et de l’opposition. Par ailleurs, un site permettant de visualiser les logements vacants doit être mise en ligne avant la fin de l’année. Son nom : Loc-annonces.



Des logements accessibles à tous



A l'heure actuelle, le parc privé propose des logements pour 29 euros/m². Le parc social affiche des loyers compris entre 5 et 11 euros/m². La Ville souhaite développer une offre intermédiaire à 18 euros/m². De même, un dispositif public-privé « Multiloc » permettra de sécuriser les propriétaires et les locataires. Grâce à cette garantie, le parc privé sera plus accessible aux classes moyennes et aux jeunes actifs. Par ailleurs, Paris demande que les dispositions de la loi ALUR mettant en place l'encadrement des loyers soient adaptées à la situation parisienne afin d’avoir un réel impact sur la dépense de logement des Parisiens.

Enfin, dans le cadre de la transition écologique, Paris compte initier la rénovation thermique de 1 000 bâtiments parmi les plus énergivores.