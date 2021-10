Priorité au dynamisme économique

Côtés atouts, la capitale bénéficie « d’une forte densité de réseaux de transport, des secteurs clés comme les activités numériques, le tourisme, les industries culturelles, du luxe et de la création, de nombreux sièges sociaux internationaux, des centres universitaires et de recherche réputés, une importante densité commerciale et un niveau de qualification élevé de ses habitants ».

Elle fait néanmoins face à une rude concurrence internationale, Londres en tête, qui révèle des insuffisances : manque de logements abordables, coût élevé du foncier pour les TPE-PME, contraintes administratives et fiscales lourdes, place financière en recul, structures d’accueil insuffisantes, réseaux de transport denses, mais proches de la congestion, et conditions de circulation difficiles.



Les grandes tendances



L’étude de la CCI de Paris met en relief une population en augmentation, des emplois en légère baisse mais de plus en plus qualifiés, un niveau de vie élevée ; un tissu d’entreprises plutôt jeunes, « internationalisées », souvent innovantes ; une activité tournée vers quatre secteurs clés –les fonctions métropolitaines, l’économie locale et touristique, l’économie numérique et les industries créatives et culturelles – ; un parc de bureaux diversifié mais une pénurie de logements.