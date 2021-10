Priorité à la rénovation des "passoires énergétiques"

L'objectif du gouvernement de rénover 500 000 logements par an pour les mettre aux meilleures normes énergétiques est "extrêmement difficile" et nécessite de "prioriser les passoires énergétiques", a estimé devant les députés le futur président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

Ademe