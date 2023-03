Printemps du Cinéma 2023 : des places à 5 euros partout en France

Le Printemps du Cinéma est une opération commerciale organisée depuis 2000 par la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF). Chaque année, au début du printemps, les entrées sont proposées à un tarif réduit dans toutes les salles de cinéma. L’événement dure trois jours consécutifs du dimanche au mardi.

Quand commence le Printemps du Cinéma ?

L'édition 2023 du Printemps du Cinéma se tiendra du dimanche 19 mars au mardi 21 mars 2023. Pendant trois jours, les amateurs de cinéma pourront profiter d’un tarif unique à 5 euros la séance dans les cinémas participants et à toutes les séances. On peut constater que ce tarif exceptionnel a augmenté de 4 à 5 euros la séance en 2023, une première depuis plusieurs années.

Attention : cette offre est non cumulable avec d'autres avantages tarifaires et hors majorations pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires.

Est-ce que tous les cinémas font le Printemps du Cinéma ?

La Fédération Nationale des Cinémas Français est une union de syndicats professionnels de propriétaires et exploitants de salles de cinéma. Elle rassemble la quasi-totalité des 6 000 salles de cinéma françaises : grandes entreprises nationales, petite et moyenne exploitation, salles art et essai, municipalités, etc.

Quels sont les films à voir pendant le printemps du Cinéma ?

De nombreux films sortent en mars pendant la période du Printemps du Cinéma. Voici une sélection :

The Whale de Darren Aronofskys ;

de Darren Aronofskys ; Scream 6 avec Jenna Ortega, l’actrice de Mercredi (netflix);

avec Jenna Ortega, l’actrice de Mercredi (netflix); 65 : la Terre d'avant avec Adam Driver ;

avec Adam Driver ; Sage-Homme , une comédie dramatique avec Karine Viard ;

, une comédie dramatique avec Karine Viard ; Crazy Bear, basé sur un fait divers, un ours qui devient fou après avoir ingéré de la cocaïne ;

basé sur un fait divers, un ours qui devient fou après avoir ingéré de la cocaïne ; The Host , film catastrophe remastérisé de Bong Joon-Ho (Parasite) ;

, film catastrophe remastérisé de Bong Joon-Ho (Parasite) ; Creed 3 : la relève de Rocky Balboa avec Michael B. Jordan ;

: la relève de Rocky Balboa avec Michael B. Jordan ; Supercell avec Alec Baldwin ;

avec Alec Baldwin ; The Fabelmans de Steven Spielberg.

Consultez toutes les sorties cinéma en mars 2023 sur Allociné.fr

Pourquoi les places de cinéma sont-elles si chères ?

Le tarif du cinéma est de plus en plus cher. En effet, lorsqu'on se rend dans un cinéma multiplexe tel que Pathé-Gaumont ou UGC, le tarif plein grimpe souvent à 14 voire 15 euros. Aujourd’hui, ces types de cinéma proposent une véritable expérience cinématographique avec les suppléments 3D, IMAX, Dolby ou 4DX, ce qui augmente considérablement le prix de la place.

Qu’est-ce qu’on paie quand on achète une place de cinéma ?

La recette d’une place de cinéma est divisée principalement entre l’exploitant de la salle et le distributeur du film, le taux est d’environ environ 40 % du prix total pour chacun.

Le reste est partagé entre les différentes taxes :

la taxe spéciale additionnelle revient au CNC (centre national du cinéma et de l’image animée) ;

la TVA ;

la part musicale revient à la Sacem (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).

A titre d’exemple, voici la répartition en pourcentage des recettes en 2021, selon une étude de la CNC :

T.S.A. 10.72 % T.V.A. 5.28 % Sacem 1.27 % Rémunération distributeurs 42.3 % Rémunération exploitants 40.4 %

Places de cinéma trop chères, une idée reçue ?

Les salles de cinéma connaissent une baisse de fréquentation importante de plus de 30 % par rapport à la période précédant la pandémie. Cependant, la crise sanitaire ne semble pas être la seule responsable, le public critique le prix des places de cinéma, qu’il juge trop élevé. En effet, le prix des places est souvent pointé du doigt par le public et la presse. Mais les gens se déplacent également moins au cinéma à cause du développement des plateformes de streaming (Netflix, Amazone Prime Vidéo, Disney +) qui disposent de prix très attractifs.

Pourtant, selon le bilan de 2021 de la CNC, le prix moyen d’une place de cinéma en 2021 est de 7,04 euros. Dans le détail, c’est 62 % des entrées qui sont facturées à moins de 7 euros. Ces prix prennent en compte les entrées des cartes illimitées et les tarifs réservés aux jeunes.

Si la part des entrées à plus de 10 euros a augmenté, notamment à cause des suppléments 3D, la sortie au cinéma est moins chère que les expositions, les théâtres, les salles de concerts ou les stades.

Toutefois, le cinéma reste un loisir onéreux, surtout pour les familles nombreuses et les occasionnels qui composent ainsi 73,4 % du public en 2021, d'après l'étude de la CNC. Ces spectateurs occasionnels payent ainsi plus cher le cinéma car ils ne bénéficient que très rarement des tarifs réduits et ne prennent pas d’abonnement.

Quelques astuces pour payer le cinéma moins cher

Découvrez nos conseils pour obtenir des tarifs plus attractifs.

Optez pour les cinémas indépendants

Les cinémas indépendants sont souvent moins chers que les multiplexes. Les prix varient entre 6 et 10 € pour un tarif normal. Cela se justifie par le fait qu’ils ne sont pas associés aux grandes industries cinématographiques comme Paramount, Warner Bros où la rentabilité est un facteur important. Ils diffusent ainsi les films de leur choix du monde entier.

Profitez des événements cinéma

Il existe deux événements phares qui proposent des places à 5 euros pendant quelques jours :

Printemps du cinéma : 19 au 21 mars, place à 5 euros

Fête du cinéma : du 2 au 5 juillet, place à 5 euros

Consultez régulièrement le site de la Fédération Nationale des Cinémas Français pour vous tenir au courant des dernières opérations.

Prendre un abonnement illimitée ou des places en lot

Si vous allez au cinéma plusieurs fois par mois, il est plus économique de prendre un abonnement ou d’acheter plusieurs places en même temps. Chez Gaumont-Pathé, vous avez le Pass une personne de moins de 26 ans à 16,90 euros (6 mois d’engagement minimum), le Pass une personne à 19,90 euros (12 mois d’engagement minimum) par mois et le Pass duo à 33,80 euros (12 mois d’engagement minimum).

Vous avez aussi la CinéCarte 5 places pour seulement 44 euros, elle est valable dans tous les cinémas Pathé, soit 8,80€ la place !

Du côté des UGC et MK2, la carte UGC illimitée s'élève à 17,90 euros par mois pour les moins de 26 ans, 21,90 euros pour une personne et à 33,90 euros pour deux personnes.

Vous pouvez acheter également la carte à 5 places à partir de 7,20€ la place.

Pensez aux tarifs jeunes et étudiants

Comme nous l’avons vu dans le cas des abonnements, les réductions sont nombreuses pour les moins de 14 ans, les moins de 26 ans et les étudiants. Chaque réseau de cinéma propose ses tarifs, n’hésitez pas à vous renseigner.

Surveillez les ventes flash

De nombreuses salles de cinéma proposent des ventes flash seulement en ligne et pendant une courte durée. Surveillez ces offres en vous rendant sur les sites régulièrement.