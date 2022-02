Primum Non Nocere et Unicem entreprises engagées rejoignent Responsibility Europe

Primum Non Nocere et Unicem entreprises engagées, deux nouveaux organismes tiers de confiance qui partagent les valeurs européennes et la conviction que la RSE constitue un réel enjeu pour les entreprises, rejoignent le mouvement.

Primum Non Nocere , agence experte dans les domaines du développement durable, de la santé environnementale et de la sécurité sanitaire, apporte sa forte expertise dans le secteur sanitaire et le secteur médico-social vers l’obtention du label de qualité THQSE®, conforme aux lignes directrices de l’ISO 26 000 et validé par un organisme tiers indépendant.

Unicem entreprises engagées déploie depuis 2017 un label RSE adapté aux enjeux et spécificités des entreprises de la filière carrières et matériaux de construction , conforme aux lignes directrices de l'ISO 26 000 et validé par un organisme tiers indépendant.

Ces deux labels ont fait l’objet d’un examen par les membres de Responsibility Europe qui ont confirmé leur robustesse et leur crédibilité permettant de rejoindre le mouvement.

« Avec nos partenaires nous sommes fiers de compter deux nouveaux acteurs et de voir grandir Responsibility Europe quelques mois après son lancement. Nous avons la volonté commune de fédérer un collectif d’acteurs qui partagent une même vision et qui construisent des labels extrêmement robustes et crédibles. Le mouvement est enclenché ! », commente Alain Jounot, président de Responsibility Europe, Responsable Département RSE de l’Afnor.

Avec l’arrivée d'Unicem entreprises engagées et de Primum Non Nocere le réseau Responsibility Europe compte désormais plus de 700 entreprises labellisées et plus de 3700 entreprises engagées dans le processus.

Responsibility Europe et ses partenaires s’assurent que les entreprises et autres organismes labellisés sont soumis à des vérifications et visites sur site permettant d’évaluer la réalisation des actions et l’atteinte des objectifs. Responsibility Europe est le rempart face aux démarches de greenwashing et se démarque des démarches de notations déclaratives.

Pour en savoir plus https://www.responsibility-europe.org/