Primonial REIM acquiert 4 immeubles du M Campus à Meudon

Le M Campus est conçu par le cabinet d'architectes Pei Cobb Freed and Partners et composé au total de 6 bâtiments pour une surface totale de 45 000 m2.

Les quatre bâtiments objets de la vente ont été entièrement loués en 2020 à Thales dans le cadre de baux de 12 ans fermes, générant des flux locatifs sur le long terme. Ces immeubles, qui comprennent trois bâtiments à usage de bureaux et un bâtiment annexe, jouissent d'un linéaire de façade de 450 m sur la Seine. Les actifs, faisant l'objet d'une rénovation complète, offrent des plateaux lumineux et divisibles, ainsi qu'une gamme de services (restaurant d'entreprise de près de 1 000 m², terrasses et jardins, cafétéria, conciergerie).

LPA-CGR avocats avec François-Régis Fabre-Falret, avocat associé et son équipe, ont accompagné Primonial REIM dans cette acquisition.

Primonial REIM a été également conseillé l'étude Wargny-Katz (Me Justine N'Diaye) et ETYO pour la partie technique.

PGIM Real Estate était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei, l'étude Cheuvreux et Builders&Partners.

Cette opération a été réalisée par Knight Frank.