Prévision d'une hausse des prix à la consommation de 0,8 % sur un an

L'Insee vient de publier les indices des prix à la consommation (IPC) pour le mois de juillet 2020, qui s'appuie sur des données provisoires, calculés sur un champ restreint d'observations de prix et à partir d'estimations des évolutions de certains tarifs non encore disponibles. Les résultats définitifs seront publiés le 14 août 2020.

Pour rappel, l'IPC est calculé à partir de données de caisses, de relevés effectués par les enquêteurs dans les points de vente physiques et de relevés effectués de manière centralisée (relevés sur internet, données administratives).

Il ressort de l'estimation provisoire réalisée en fin de mois une augmentation des prix à la consommation de 0,8 % en juillet 2020 sur un an, après +0,2 % le mois précédent. Une hausse qui résulterait d'un rebond des produits manufacturés, notamment dû au décalage des soldes d'été, et d'une moindre diminution des prix de l'énergie.

Toutefois, la publication fait état d'un ralentissement des prix de l'alimentation et, dans une moindre mesure, des services et du tabac.

Hausse des prix, notamment des services

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient ainsi de 0,4 %, après +0,1 % le mois précédent. Une accélération des prix des services, de manière saisonnière en période estivale, et de ceux du tabac, après avoir été stables le mois dernier, semblent se profiler selon ces estimations. A contrario, les prix des produits alimentaires diminueraient plus significativement et les prix de l'énergie ralentiraient.

Enfin, l'Insee prévoit une stabilisation des prix des produits manufacturés, après une baisse le mois dernier.

Ainsi, sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé accélérerait à +0,9 %, après +0,2 % en juin et, sur un mois, augmenterait de 0,4 %, après +0,1 % le mois précédent.