Prestation "Conseil en RH" pour les TPE-PME : Avosial salue la décision du Conseil d'Etat qui réhabilite les cabinets d’avocats

Ladite décision porte sur l’instruction n° DGEFP/MADEC/2020/90 du 4 juin 2020 du ministère du Travail relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME).

A l’issue du premier confinement de 2020, ce texte adaptait le dispositif permettant aux TPE-PME de bénéficier d’un accompagnement en matière de « conseil en ressources humaines » réalisé par un prestataire et co-financé par l’Etat, tout en précisant que les cabinets d’avocats ne pouvaient être considérés comme de tels prestataires. Saisi d’un recours formé par le Conseil national des barreaux (CNB), le Conseil d’Etat a décidé que l’instruction attaquée portait en l’espèce une attaque injustifiée au principe de libre concurrence.

L’instruction du 4 juin 2020 mentionnait que «les prestataires qui souhaitent pouvoir intervenir dans le cadre de cette prestation doivent avoir une expérience en matière de conseil et de gestion des ressources humaines en entreprise et disposer de connaissances sur l’environnement institutionnel et territorial, d’une expertise en matière de droit du travail, d’emploi et de formation professionnelle et d’une bonne connaissance des aides publiques », tout en soulignant néanmoins que «les OPCO, les chambres consulaires, les organisations professionnelles, les cabinets d’experts-comptables et les cabinets d’avocats ne peuvent pas être prestataires».