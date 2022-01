Présidentielle : quels candidats suscitent le plus d’engouement ?

Le baromètre a étudié la couverture médiatique donnée aux principaux candidats à l’élection présidentielle ainsi que l’intérêt suscité par leurs différentes prises de parole. L’étude s’intéresse également à l’engouement engendré par les candidats sur les principaux réseaux sociaux.

Le premier enseignement est que la couverture dans la presse a été à peu près égale cette semaine. C’est cependant le candidat d’extrême droite Éric Zemmour qui a été le plus évoqué et invité dans la presse avec une couverture médiatique de 22,19 %. Le reste des candidats se situent entre 10 et 15 % de la couverture médiatique. Seul candidat à être peu évoqué cette semaine dans la presse, Arnaud Montebourg, avec 4,72 %.



© Advocaciz

Une couverture presse relativement équitable

Malgré la relative équité dans le temps consacré aux différents candidats, l’intérêt suscité est assez différent. Une nouvelle fois, l’ancien polémiste arrive en tête dans l’engagement suscité et de l’audience estimée devant la candidate socialiste Anne Hidalgo. On remarque un fort contraste avec la semaine passée, où le président de la République était arrivé largement en tête de la couverture médiatique en raison de son intervention télévisée sur TF1. Il devançait la candidate de la droite Valérie Pécresse.



© Advocaciz

Eric Zemmour et Emmanuel Macron suscitent le plus d’intérêt

Sur la question de l’engagement suscité sur les réseaux sociaux, ce sont Emmanuel Macron et Eric Zemmour qui suscitent le plus d’engagement et de discussion. A l’inverse, Yannick Jadot et Anne Hidalgo peinent à susciter de l’intérêt sur ces mêmes réseaux.



© Advocaciz