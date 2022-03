Présidentielle : les parrainages des élus des Hauts-de-Seines en détails

Sans surprise pour le département le plus riche de France, 53 élus alto-séquanais ont parrainé la candidate LR Valérie Pécresse qui arrive en tête des 95 parrainages déclarés.

Seize élus alto-séquanais ont parrainé le candidat Président actuel, Emmanuel Macron.



Huit élus ont parrainé le candidat le candidat Vert Yannick Jadot, six le candidat communiste Fabien Roussel, quatre la candidate Anne Hidalgo, deux la candidate RN Marine Le Pen, le candidat Eric Zemmour, et le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon, et seulement un parrainage pour les candidates Christiane Taubira et Hélène Thouy.