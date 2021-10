Présidentielle : les doléances des directeurs financiers

En mars 2016, l'étude "Redonner la confiance aux entreprises" conduite par la DFCG auprès de ses adhérents montrait "les attentes fortes des dirigeants financiers pour des environnements juridiques, sociaux et fiscaux stables".

En poursuivant ces travaux, l'association de référence des dirigeants financiers dresse la liste des "10 priorités indispensables pour rebondir et maintenir les entreprises dans une trajectoire de croissance et de pérennisation de leurs activités", dans une lettre ouverte adressée aux candidats à l'élection présidentielle.

"Les dirigeants français croient en des opportunités de croissance individuelle qu'ils maîtrisent mais qui seraient empêchées à l'échelle du pays", explique Philippe Audouin, président de la DFCG et directeur financier d'Eurazéo.

"C'est donc l'environnement, à la fois macroéconomique, réglementaire, fiscal, politique et social, qui pèse sur le dynamisme collectif et sur la croissance, créant un climat de défiance. Il est essentiel de redonner confiance aux entreprises en agissant sur les bons leviers.

Pour installer un climat de confiance nouveau et durable, les directeurs financiers de la DFCG, observateurs précieux qui ont à la fois une vision de la stratégie et une connaissance précise des flux financiers au quotidien, proposent 10 pistes d'amélioration très concrètes pour lever des obstacles, souvent inutiles" souligne-t-il.



Dénuées de tout dogmatisme idéologique, elles sont la synthèse de pratiques quotidiennes et pragmatiques des adhérents de la DFCG, issus d'organisations privées et publiques.



"J'espère qu'elles éclaireront et inciteront nos futurs dirigeants" conclut le président de la DFCG.