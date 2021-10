Présidentielle : le Collectif innovation 2017 interroge les candidats

À l'heure où le chômage reste la préoccupation majeure des Français et où la transformation numérique bouleverse des pans entiers de notre économie dans un contexte de concurrence mondiale accrue, la politique d'innovation est un moyen essentiel pour assurer la compétitivité de nos entreprises et l'avenir de notre pays.

C'est pourquoi les quatorze associations ou organismes professionnels, regroupés dans le « Collectif Innovation 2017 », ont décidé d'interroger les candidats à l'élection présidentielle de 2017 sur leur projet politique dans ce domaine. Plusieurs nouvelles associations rejoindront ce collectif ouvert dans les prochaines semaines.

Questionner et dialoguer

Sept questions visant à ouvrir un large débat national ont ainsi été transmises par le collectif à l'ensemble des candidats déclarés. Ces questions couvrent les thèmes fondamentaux de la politique d'innovation parmi lesquels on retrouve : l'innovation et l'emploi ; la stimulation de l'entrepreneuriat ; le renforcement du financement ; les liens entre formation, recherche et entreprises ou encore les blocages engendrés par le principe de précaution.

La réponse écrite de chaque candidat aux questions du collectif sera suivie d'un dialogue du candidat avec cinquante personnalités et professionnels de l'innovation à l'Hôtel de l'industrie. Les réponses des candidats et les résumés des débats seront publiés dans les médias des associations.