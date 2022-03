Présidentielle : la CNCC formule ses propositions aux candidats

La CNCC - représentant près de 12 000 commissaires aux comptes français et certifiant les comptes de plus 240 000 entités chaque année, dont plus de 150 000 PME - est pleinement mobilisée pour porter la voix des commissaires aux comptes dans les débats et continuer à affirmer et à renforcer sa légitimité dans les domaines de la durabilité et de la confiance numérique.

En tant que profession bâtisseuse d’une société de confiance, la CNCC a vision singulière sur les sujets économiques et sociaux.

Ces propositions de politique économique s’articulent autour de quatre piliers :